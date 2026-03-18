İran'daki nükleer santrale füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, olayda can ve mal kaybı olmadığını bildirdi. Yetkililer, nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

İRAN Atom Enerjisi Kurumu, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra Körfezi'ne komşu olan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı bildirildi. Saldırıya ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, atılan füzenin doğrudan santral binasına değil, santral sahasına düştüğü belirtildi. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı vurgulanırken, santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği aktarıldı.

Nükleer tesislere yönelik saldırı girişimlerine tepki gösterilen açıklamada, olası bir radyasyon sızıntısının yaratacağı tehlikeye de dikkat çekildi. Açıklamada, nükleer tesislerin askeri saldırılara hedef yapılmaması gerektiği hatırlatılarak, "Bu tür eylemler, Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
