Haberler

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2.550'e ulaştı, 1.134 kişi yaralandı ve 18.434 kişi gözaltına alındı.

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 550'ye yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 2 bin 550 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı! Resmen başvurdular
Kar topu isabet eden kar küreme aracı refüje çarptı

Çocukların masum kartopu oyunu bu sefer kötü bitti
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

Büyükşehir belediyesine yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı: Torino çeyrek finalde

Milli futbolcumuz Roma'yı 90'da yıktı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var