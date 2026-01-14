İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2.550'e ulaştı, 1.134 kişi yaralandı ve 18.434 kişi gözaltına alındı.
İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 550'ye yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 2 bin 550 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya