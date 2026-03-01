Haberler

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Liderlik Konseyi bugün kurulacak

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani: Liderlik Konseyi bugün kurulacak
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni liderin seçilmesi için Liderlik Konseyi'nin kurulacağını açıkladı. Ayrıca, ABD ve İsrail'e yönelik eleştirilerde bulundu.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından seçilecek yeni liderle ilgili, "Liderlik Konseyi'nin kurulması için dün bir toplantı gerçekleştirerek hazırlıklarımızı yaptık. Konsey bugün kurulacak" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD- İsrail saldırılarını değerlendirdi. Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirterek, "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız. İran'ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran'ın birliği için dimdik ayaktadır. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin de açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi'nin kurulması için dün bir toplantı gerçekleştirerek hazırlıklarımızı yaptık. Konsey bugün kurulacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
