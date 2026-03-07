İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, yeni dini liderin kim olacağı tartışmaları hız kazandı. Çeşitli isimler ortaya atılırken İranlı bir din adamı, yeni liderin kısa süre içinde belirlenebileceğini açıkladı.

YENİ LİDER İÇİN 24 SAAT İDDİASI

Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Mozaffari, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada İran'ın yeni dini liderinin önümüzdeki 24 saat içinde belirlenebileceğini söyledi.

Mozaffari, ülkede liderlik makamı için yürütülen değerlendirmelerin sürdüğünü belirterek, sürecin kısa sürede sonuçlanabileceğini ifade etti.

OĞLUNUN ADI GEÇİYOR AMA DOĞRULAMA YOK

Son günlerde Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçildiğine yönelik iddialar da gündeme gelmişti. Ancak Mozaffari, şu ana kadar resmi bir seçim yapılmadığını belirterek bu iddiaları doğrulamadı.

TRUMP'TAN VETO

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump İran'da yeni liderin seçilme sürecine dahil olması gerektiğini savunmuş ve "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" demişti.