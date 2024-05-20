İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Dağlık bölgedeki zor koşullar nedeniyle arama çalışmaları hızlı ilerleyemedi. Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına yardım teklifinin kabul edilmesi üzerine bölgeye gönderilen AKINCI silahlı insansız hava aracı, helikopter enkazının bulunduğu noktayı tespit etti. Reisi başta olmak üzere helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybetti.

HAMANEY'DEN "50 GÜN İÇİNDE SEÇİM" MESAJI

Dini lider Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldığını söyledi. Reisi'nin yardımcısı Muhammed Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceği mesajını veren Hamaney, İran'da beş günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK MUHBİR ATANDI

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine yardımcısı Muhammed Muhbir geçici olarak atanırken, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine de yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi. Reisi'nin yerine seçilecek olan yeni cumhurbaşkanının ülkeyi 4 yıl boyunca yönetmesi bekleniyor.

Muhammed Muhbir

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

1 Eylül 1955 doğumlu Muhbir de Reisi gibi tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ali Hamaney'e yakın biri olarak biliniyor. Muhbir, Reisi'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2021 yılında cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oldu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Muhbir'in Ekim ayında Moskova'yı ziyaret eden ve Rus ordusuna karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı tedarik etmeyi kabul eden İranlı yetkililerden oluşan ekibin bir üyesi olduğunu söyledi. Ekipte İran Devrim Muhafızları'ndan iki üst düzey yetkili ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili de yer alıyordu.

Muhbir daha önce dini lidere bağlı bir yatırım fonu olan Setad'ın başkanlığını yürütüyordu. Avrupa Birliği 2010 yılında Muhbir'i "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine" karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti. İki yıl sonra ise listeden çıkardı. ABD Hazine Bakanlığı 2013 yılında Setad'ı ve yönettiği 37 şirketi yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekledi.