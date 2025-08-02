İran'da 'Profesyonel hırsızlık' suçlamasıyla yargılanan üç erkeğin elleri kesildi

Cezanın infazı, ülkenin kuzeybatısındaki Urmiye Cezaevi'nde gerçekleşti. İran yargısının resmi sitesine göre, sanıklar 2017–2019 yılları arasında tutuklandı ve uzun süren yargılamanın ardından sağ ellerinin dört parmağı kökten kesildi.

Yetkililer, üç kişinin dört farklı eyalette toplam 40'tan fazla kişi tarafından şikayet edildiğini ve çalınan malları iade etmediklerini öne sürdü. Üst mahkeme tarafından da onaylanan karar sonrası ceza uygulandı. Yetkililer, malları geri vermeleri halinde "pişmanlık indirimi"nden faydalanabileceklerini savundu.

Amnesty International'dan Sarah Hashas, verilen cezanın hukuksuz olduğuna dikkat çekerek, "Bu karar işkence altında alınmış itiraflara dayanıyor. Ellerin kesilmesi, İran yargısının işkenceyi sistematik bir şekilde kullandığının açık bir göstergesidir" dedi.

İran İnsan Hakları Örgütü'nün paylaştığı belgelere göre, ceza başparmak dışındaki dört parmağın tamamen kesilmesi şeklinde uygulandı. İnsan hakları savunucuları, 21. yüzyılda bu tür cezaların hâlâ devam etmesini "şok edici ve insanlık dışı" olarak nitelendiriyor.

Geçmiş raporlar, İran'da 2023 yılında ortalama her altı saatte bir kişinin idam edildiğini ortaya koymuştu.