İran'da otobüs devrildi: 8 ölü, 15 yaralı

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletindeki şehirlerarası bir yolda trafik kazası meydana geldi. İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, bir otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine hızla 6 kurtarma ekibinin sevk edildiği ve yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. İran basınına yansıyan haberlerde, devrilen otobüsün bölgede faaliyet gösteren Güney Pars Gaz Şirketi çalışanlarını taşıdığı belirtildi.

İlgili makamlar tarafından kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

