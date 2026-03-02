Haberler

İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Güncelleme:
İran'ın güneyindeki Minab kentinde kız okulunu hedef alan hava saldırısı ülkeyi yasa boğan bir trajediye dönüştü. ABD-İsrail ortak operasyonunun ilk gününde gerçekleşen saldırıda büyük çoğunluğu kız öğrenci olmak üzere 165 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından kentte cenaze hazırlıkları başlarken yan yana açılmış mezarların görüntüleri yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi.

  • İran'ın Hürmüzgan vilayetinin Minab ilçesindeki Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısında 165 kız öğrenci hayatını kaybetti.
  • Saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin büyük bölümü 7 ila 12 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor.
  • İran resmi haber ajansı IRNA, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler için hazırlanan mezarların fotoğrafını yayınladı.

İran'da ABD ve İsrail'in ortak operasyonunun ilk gününde Hürmüzgan vilayetinin Minab ilçesinde Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısı, ülkede derin bir yas dalgasına yol açtı. Saldırıda 165 kız kişi yaşamını yitirirken, kurbanların büyük bölümü 7 ila 12 yaş arasındaki kız çocuklarından oluşuyor.

MEZARLIKLARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Saldırılara ders sırasında yakalanan ve ne olduğunu bile anlamadan hayatını kaybeden kız öğrenciler son yolculuklarına uğurlanacak.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, hayatlarının daha başında iken yaşamdan koparılan öğrenciler için hazırlanan mezarların fotoğrafını yayınladı.

Havadan kaydedilen fotoğraflarda, iş makinelerinin ve çok sayıda görevlinin defin işlemleri için yoğun mesai harcadığı görüldü. Yan yana açılan mezarlar, saldırının boyutunu tüm gerçekliği ile gözler önüne sererken, gören herkesi derinden etkiledi.

ÇOCUKLARIN HAYATINA MAL OLAN SALDIRI

Kurbanların çoğunun ilkokul çağındaki kız çocukları olması, saldırının yarattığı infiali daha da artırdı.

Ortaya çıkan mezar görüntüleri ile bölgedeki saldırıların siviller üzerindeki ağır sonuçları bir kez daha gündeme gelirken, Minab'daki trajedi, çatışmanın insani yönüne dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
