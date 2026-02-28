Haberler

İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi Haber Videosunu İzle
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan çatışmalarda İran'ın Zencan kentindeki bir mühimmat deposu hedef alındı. Büyük patlamaların meydana geldiği saldırı sonrası anlar kameralara yansıdı.

  • İsrail, İran'ın Zencan kentindeki bir mühimmat deposunu hedef aldı.
  • İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattı.
  • İran, Bahreyn'deki ABD donanma üssü de dahil olmak üzere bölgedeki ABD üslerini füze saldırılarıyla hedef aldı.

Aylardır ABD ve İran arasındaki devam eden gerginlik, bugün ABD- İsrail ortak saldırısıyla şiddetli çatışmalara dönüştü. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kenti vurulurken; İran da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurdu.

MÜHİMMAT DEPOSUNU VURDULAR

Karşılıklı saldırılar akşam saatlerinde de devam etti. İsrail, İran'ın Zencan kentindeki bir mühimmat deposunu hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Büyük patlamaların meydana geldiği saldırı sonrası anlar kameralara yansıdı.

NE OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
'Barışa yakınız' dedi, saatler sonra saldırı başladı! Umman Dışişleri Bakanı'ndan hayal kırıklığı mesajı

"Barışa yakınız" dedikten saatler sonra saldırı başladı
İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor

Trump'ın beklediği olmadı! Sokaklara dökülmeye başladılar
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: 'Tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz

"Tuzlu suya yatırdığımız silahları da ortaya dökeceğiz"