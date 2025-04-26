İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

İran'da Limandaki Patlama İçin Soruşturma Başlatıldı

İran'da Limandaki Patlama İçin Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Bender Abbas kentinde meydana gelen liman patlaması sonrası, İçişleri Bakanı İskender Mümini, soruşturma başlatılması talimatı verdi.

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mümini, soruşturma başlatılması için talimat verdi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamadan sonra Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü. Mümini, Vali Aşuri'den gerekli bilgileri alarak, soruşturma başlatılması için talimat verdi. Mümini'nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı'nın da bölgeye gittiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.