İran'da Limandaki Patlama İçin Soruşturma Başlatıldı

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mümini, soruşturma başlatılması için talimat verdi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamadan sonra Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü. Mümini, Vali Aşuri'den gerekli bilgileri alarak, soruşturma başlatılması için talimat verdi. Mümini'nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı'nın da bölgeye gittiği bildirildi.