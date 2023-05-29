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İran'da karın ağrısıyla hastaneye gelen adamın makatında deodorant şişesi tespit edildi

İran'da karın ağrısıyla hastaneye gelen adamın makatında deodorant şişesi tespit edildi

Dünya Haberleri

İran'da 30 yaşında adamın makatında deodorant şişesi tespit edildi. Kimliği belirsiz adamın, deodorant şişesini makatına koyduktan iki saat sonra şiddetli ağrıyla doktora başvurduğu bildirildi.

Anüs muayenesi yapan doktorlar, hastada herhangi bir yaralanma, kanama veya kesik belirtisi görmedi. Adamın acıları çok yoğun olduğu için rektal muayene yapılamadı ve doktorlar, tüpün nereye gittiğini bulmak için röntgen filmine başvurmak zorunda kaldı.

AMELİYAT SONRASI PSİKİYATRA SEVK EDİLDİ

Adam, sonrasında ameliyata alındı ve cerrahlar, karnında bir kesik yaparak deodorant tüpünü aynı gün çıkardılar. Ameliyat sonrası bir gün daha hastanede kaldı ve bir psikiyatristle görüştükten sonra eve gönderildi.

İran'da karın ağrısıyla hastaneye gelen adamın makatından deodorant şişesi çıktı

SONUCU ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Rektuma cisimlerin koyulması durumu, bir dizi risk taşır. Objelerin rektumda sıkışması durumunun yanı sıra, bağırsakları delme riski de vardır. Bu, sindirim sisteminin içeriğinin vücudun diğer bölümlerine sızmasına ve bir enfeksiyona neden olabilir. Bu durum potansiyel olarak ölümcül olabilir.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Ameliyat İran Dünya Haberler

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