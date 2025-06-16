İran'da İsrail Casusluğu Suçlamasıyla İdam

İRAN'da ' İsrail' adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad için casusluk yapmak ile suçlanan bir kişi İran'da idam edildi. Ajans, idam edilen kişinin kimliğini İsmail Fikri olarak açıkladı. İdam edilen kişinin 2023 yılında gözaltına alındığı kaydedildi.