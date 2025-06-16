İran'da İsrail Casusluğu Suçlamasıyla İdam
İran'da Mossad için casusluk yapmakla suçlanan İsmail Fikri isimli bir kişi idam edildi. 2023 yılında gözaltına alınan Fikri'nin İsrail'e casusluk yaptığı iddia ediliyordu.
İRAN'da ' İsrail' adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad için casusluk yapmak ile suçlanan bir kişi İran'da idam edildi. Ajans, idam edilen kişinin kimliğini İsmail Fikri olarak açıkladı. İdam edilen kişinin 2023 yılında gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya