İran'da İHA üretim tesisine mikro insansız hava araçlarıyla saldırı! Bakanlık anında teyakkuza geçti

İran'da gece saatlerinde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. İsfahan şehrinde bulunan ve Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA üretim merkezine mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti" ifadelerine yer verildi.

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan ve Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA fabrikasında mühimmat tesisinde patlama meydana geldi.

DEVLET TELEVİZYONU OLAYI DOĞRULADI

Ülkede kısa sürede gündem olan olayı, İran devlet televizyonu doğruladı. İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

"İHA SALDIRISI BAŞARISIZ OLDU"

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği ancak başarısız olunduğu aktarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği de belirtildi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN VURULDU"

Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle; "Savunma Bakanlığı'na bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti."