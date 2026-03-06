İran'da Hamaney sonrası yeni dini lider için açıklama var

İsrail ve ABD'nin cumartesi günü İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sırasında başkent Tahran'daki konutunun hedef alındığı ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından İran'da yeni liderin kim olacağına ilişkin değerlendirmeler gündeme geldi.

TASNİM AJANSI: BUGÜN AÇIKLANACAK

Tahran merkezli haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre İran'ın yeni dini liderinin bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Haberde, liderlik sürecine ilişkin çalışmaların hız kazandığı ifade edildi.

GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ TOPLANDI

Öte yandan İran'da geçici Liderlik Konseyi'nin yeni liderin belirlenmesi için dördüncü kez bir araya geldiği bildirildi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre toplantıya Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı ve son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

UZMANLAR MECLİSİ İÇİN PLANLAMA YAPILDI

Dördüncü kez gerçekleştirilen toplantıda, İran'da dini lideri seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin toplanması ve seçilecek yeni liderin kamuoyuna tanıtılması sürecine ilişkin planlamalar ele alındı.

Mücteba Hamaney

HAMANEY'İN OĞLU EN GÜÇLÜ ADAY

İran basınında daha önce yer alan bazı haberlerde, Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçebileceği iddiaları gündeme geldi.

TRUMP: İRAN'IN YENİ LİDERİNİ BEN SEÇMELİYİM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin seçilmesi sürecinde Washington'un da rol alması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, eski lider Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu ve yerine geçmesi beklenen isimlerden biri olan Mücteba Hamaney'in "kabul edilemez" bir seçenek olduğunu ifade etti. Trump, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu zayıf biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez konusunda olduğu gibi, atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Tahran'daki mevcut liderliği devirmek için batı İran'a bir Kürt işgalini "destekleyeceğini" söyledi. Trump'ın İran'ın gelecekteki liderinin seçilmesinde rol almak istemesi, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının nihai hedefi konusunda da soru işaretlerini artırdı.

Kaynak: Haberler.com