Haberler

İran'da Hamaney için Türkçe sloganlar atıldı

İran'da Hamaney için Türkçe sloganlar atıldı Haber Videosunu İzle
İran'da Hamaney için Türkçe sloganlar atıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Tebriz'de, Hamaney Türkçe sloganlarla karşılandı. O sloganlardan biri, Batı desteğiyle mevcut yönetimi devirmek isteyen Şah ailesinden Rıza Pehlevi'ye karşı atıldı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi Tebriz'de düzenlenen programda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney kalabalık bir kitle tarafından karşılandı. İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı kentteki etkinlikte, Hamaney'e yönelik Türkçe sloganlar dikkat çekti.

"AZERBAYCAN ŞEREFTİR, PEHLEVİ ŞEREFSİZDİR"

Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir'in aktardığı görüntülerde katılımcıların Batı desteğiyle mevcut yönetimi devirmek isteyen Şah ailesinden Rıza Pehlevi aleyhinde "Azerbaycan şereftir, Pehlevi şerefsizdir", "Azerbaycan uyanıktır, devrimin destekçisidir" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

TEBRİZ, HAMANEY İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

ABD ile bir yandan nükleer müzakereleri sürdüren, diğer yandan bölgesel gerilim ve savaş riskiyle karşı karşıya bulunan İran'da gerçekleşen buluşma, siyasi atmosfer açısından da dikkat çekti. Tebriz'in Hamaney açısından özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Dini liderin ailesinin, doğduğu yer olan Meşhed'e Tebriz'den göç ettiği biliniyor. Bu nedenle Hamaney'in kentteki programı, hemşehrileriyle buluşma niteliği de taşıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler

Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler! Değişiklik sinyali verdi
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı