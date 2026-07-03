Tahran'da İran'ın Eski Dini Lideri Hamaney İçin Cenaze Törenleri Başladı

(ANKARA) - İran'da Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinin ilk aşaması Tahran'da başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hamaney'in naaşı ile birlikte hayatını kaybeden diğer kişilerin naaşları cuma sabahı erken saatlerde Tahran'daki Büyük Musalla Camisi'ne getirildi. Hamaney'in İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıda kızı Büşra Hüseyni Hamaney, damadı Mesbah el-Hüda Bakıri Keni, gelini Zehra Haddad-Adel ve torunu Zehra Muhammedi Golpayegani de hayatını kaybetmişti. Naaşlar, iki gün sürecek halkın ziyaretine açılacak tören öncesinde ana ibadet salonuna yerleştirildi.

Törene bugün, Pakistan, Türkiye, Irak ve çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor. Cenaze töreni haftasonu Büyük Musalla'da devam edecek. Pazartesi günü Tahran'da cenaze korteji düzenlenmesi, ardından Kum kentinde dini törenlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Program kapsamında daha sonra Irak'ın Bağdat, Kerbela ve Necef kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği, defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA