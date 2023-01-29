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BBC

İran'da deprem: En az üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

Dünya Haberleri

İran'da deprem: En az üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

İran’ın kuzeybatısında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en az üç kişi hayatını kaybetti.

İran’ın kuzeybatısında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en az üç kişi hayatını kaybetti.

Devlet medyasının aktardığına göre 800’den fazla insan da yaralandı.

İçişleri Bakanı, depremin meydana geldiği Batı Azerbaycan eyaletine giderken, arama kurtarma ekiplerinin çok sayıda binanın yıkıldığı Hoy şehrindeki çalışmaları da sürüyor.

Depremin Türkiye, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan’dan da hissedildiği bildirildi.

Acil durum ekiplerinden bir yetkilinin aktardığına göre, elektrik kesintileri ve kar yağışı çalışmaları olumsuz etkiliyor.

En büyüğü 4.2 büyüklüğünde olmak üzere 40'tan fazla artçı deprem de yaşanırken, yerel halk evlerini terk etti.

ISNA haber ajansı, depremin Cumartesi akşamı saat 22.00 sularında gerçekleştiğini bildirdi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

BBC

Süleyman Soylu Azerbaycan Deprem İran Dünya Haberler

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