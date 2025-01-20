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İran'da casusluk davalarına bakan iki Yüksek Mahkeme yargıcı öldürüldü

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İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme binasında meydana gelen silahlı saldırıda, iki üst düzey yargıç yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yargıçları öldürdükten sonra intihar etti. Ölen yargıçlardan biri, daha önce Batı'nın tepkisini çeken ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Mohammad Moghiseh, diğeri ise tartışmalı bir geçmişe sahip olan Ali Razini'ydi.

İran'ın başkenti Tahran'da Yüksek Mahkeme binasında gerçekleşen silahlı saldırıda, iki üst düzey yargıç hayatını kaybetti. Saldırgan, yargıçları öldürdükten sonra intihar etti.

Öldürülen yargıçlardan 68 yaşındaki Mohammad Moghiseh ve 71 yaşındaki Ali Razini, özellikle ulusal güvenlik, casusluk ve terör davalarında görev yapıyordu. İran adli makamları, olayın planlanmış bir suikast olduğunu açıkladı.

Saldırıda bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Henüz kimliği açıklanmayan saldırganın, mahkemede herhangi bir davası bulunmadığı ve saldırı nedeninin bilinmediği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian, olayın tüm yönleriyle araştırılması talimatını verdi.

Öldürülen yargıçlardan Moghiseh, geçmişte Batı'nın tepkisini çekmişti. Avrupa Birliği 2011'de, ABD ise 2019'da Moghiseh'e yaptırım uygulamıştı. ABD, yargıcı "delilleri göz ardı ederek adil olmayan yargılamalar yapmakla" suçluyordu.

Diğer yargıç Razini ise tartışmalı bir geçmişe sahipti. 1988'de binlerce siyasi mahkumun idamına karar veren "Ölüm Komisyonu"nun üyesi olduğu öne sürülen Razini, 1998'de aracına bomba yerleştirilmesi sonucu düzenlenen suikasttan kurtulmuştu.

İran'da görevdeki yargıçlara yönelik saldırılar nadir görülüyor. Ancak son dönemde üst düzey isimlere yönelik suikastlar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz Ekim ayında bir din adamı Cuma namazı sonrası öldürülmüştü. 2005 yılında da üst düzey din adamı Hassan Moghaddas, bir bankada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İran'da casusluk davalarına bakan iki Yüksek Mahkeme yargıcı öldürüldü

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