Haberler

İran'da binlerce kişi sokaklara döküldü

İran'da binlerce kişi sokaklara döküldü Haber Videosunu İzle
İran'da binlerce kişi sokaklara döküldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da Dini Lider Ali Hamaney'in ölümünün ardından binlerce kişi sokaklara çıktı. İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıyan göstericiler "Sevgili şehit liderim, yolundan devam edeceğiz" sloganları attı.

  • İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi sokaklara çıktı.
  • Göstericiler İran bayrakları ve Ali Hamaney posterleri taşıyarak yürüyüş düzenledi.
  • İran devlet medyası Ali Hamaney için 'şehit lider' ifadesini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Dini Lider Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi ve ABD-İsrail saldırılarının devam etmesininardından binlerce kişi sokaklara çıktı.

Kentin ana arterlerinde ve Azadi Meydanı çevresinde toplanan kalabalıklar, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıyarak yürüyüş düzenledi.

Göstericiler sık sık "Sevgili şehit liderim, yolundan devam edeceğiz" sloganları atarken, bazı katılımcıların gözyaşları içinde cep telefonlarıyla yürüyüşü kaydettiği görüldü. Siyah bayrakların taşındığı yürüyüşte, dini marşlar ve yas duaları da okundu.

DEVLET MEDYASI "ŞEHİT" VURGUSU YAPTI

İran devlet medyası, Hamaney için "şehit lider" ifadesini kullanırken, ülke genelinde de benzer anma programları ve tepki gösterileri düzenlendiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yürüyüşler sırasında güvenlik güçlerinin geniş önlemler aldığı, bazı ana yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Gösterilerin büyük ölçüde organize ve kontrollü şekilde ilerlediği ifade edildi.

Tahran'daki bu kitlesel yürüyüş, bölgedeki gerilimin yalnızca askeri değil, toplumsal ve siyasi boyutunun da derinleştiğini ortaya koyuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte

Rakip tribüne kaçak giren Beşiktaşlı taraftarın başı dertte
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

İran yine aynı ülkeyi vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten