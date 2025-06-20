İran'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.19'da meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.