İran'da 10 katlı bina çöktü: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı binanın çöktüğünü duyurdu. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar 4 kişinin öldüğü ve 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İran Kızılayı, olay yerine 15 ambulansın gönderildiğini ve diğer eyaletlerden de 30 ambulans talebinde bulunulduğunu bildirdi. Ayrıca farklı eyaletlerden toplam 50 arama kurtarma ekibinin de olay yerine sevk edildiği belirtildi.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Abadan Valiliği ise arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Ölü ve yaralı sayısı daha da artabilir. Çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu. İran devlet televizyonu, çöken binanın şehir merkezinde bulunduğunu ve kalabalık nedeniyle çok sayıda kişinin enkazda mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.