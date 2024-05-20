İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahyan, Azerbaycan ziyareti dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybetti.

HELİKOPTER YANGIN SONUCU KÜLE DÖNDÜ

İran devlet televizyonu ölüm haberini doğrularken, kaza sırasında helikopterin tamamen küle döndüğü ifade edildi. Dağlık araziden geçerken kaybolan ve yeri Türkiye'den gönderilen Akıncı İHA tarafından tespit edilen helikopterde 8 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 131. maddesine göre, cumhurbaşkanının görevi başında ölmesi halinde, tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen İran Dini Lideri Hamaney'in onayıyla cumhurbaşkanı birinci yardımcısı görevi devralacak.

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, meclis başkanı ve yargı başkanından oluşan bir konsey, en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için bir seçim düzenlemek zorunda. Mevcut takvime göre ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2025 yılında yapılması planlanıyor.