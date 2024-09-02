Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasının Nedeni Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Silahlı Kuvvetleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasının nedeninin yoğun sis ve hava koşulları olduğunu açıkladı. Sabotaj veya müdahale izine rastlanmadığı belirtilen raporda, helikopterin bakım ve onarımlarının standartlara uygun olduğu ve kazaya yol açabilecek bir kusura rastlanmadığı ifade edildi.

(ANKARA) - İran Silahlı Kuvvetleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin yoğun sis de dahil olmak üzere hava koşulları nedeniyle düştüğünü bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai raporunda, sabotaj veya müdahale izine rastlanmadığı belirtilirken, kazanın başlıca nedeninin yoğun sis de dahil olmak üzere hava koşulları olduğu belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 1 Eylül'de yayınladığı nihai raporda, kazanın meydana geldiği sırada İran'ın kuzeybatısındaki yoğun ve yükselen sis de dahil olmak üzere sert hava koşullarının kazanın başlıca nedeni olduğuna dair daha önceki bulguları doğruladı.

Helikopterde, kazaya yol açabilecek bir kusura rastlanmadı

Helikopterin satın alındığı tarihten itibaren bakım ve onarımlarına ilişkin tüm dokümanlar askeri ve sivil uzmanlar tarafından titizlikle incelendiği kaydedildi. Yapılan incelemede, tüm büyük onarımların ve kritik parça değişimlerinin standart yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı bildirildi. Raporda ayrıca, uçuş rotasının detaylı analizi sonucunda helikopterin önceden belirlenen rotasında ilerlediği ve uçuş sırasında rotasından sapmadığı belirtildi.

Düşen helikopterden geriye kalan motor, güç aktarma sistemleri, yakıt sistemleri ve elektronik ekipmanlar gibi parçalar ve sistemler, Savunma Bakanlığı uzmanlarınca kapsamlı bir şekilde test edildi. Kazaya yol açabilecek herhangi bir kusura rastlanmadığı dile getirildi.

Helikopterin sabatoj veya saldırı sonucu düşmediği doğrulandı

Adli tıp kurulu da helikopter kazası sonucu ölenlerin bedenleri üzerinde toksikolojik ve patolojik testler yapıldığını açıklarken, sonuçlarda herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Soruşturmada ayrıca sabotaj veya helikopterin saldırı ve savunma sistemleri, siber saldırılar veya manyetik alanlar ve lazerler tarafından hedef alınması ihtimalinin de olmadığı belirtildi.

Reisi ve beraberinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer üst düzey yetkililer, 19 Mayıs'ta helikopterlerinin Azerbaycan sınırına yakın dağlık bir bölgede düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya

İbrahim Reisi Helikopter İran Ulaşım Kaza Politika Dünya Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title