İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasının Nedeni Açıklandı

(ANKARA) - İran Silahlı Kuvvetleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopterin yoğun sis de dahil olmak üzere hava koşulları nedeniyle düştüğünü bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai raporunda, sabotaj veya müdahale izine rastlanmadığı belirtilirken, kazanın başlıca nedeninin yoğun sis de dahil olmak üzere hava koşulları olduğu belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 1 Eylül'de yayınladığı nihai raporda, kazanın meydana geldiği sırada İran'ın kuzeybatısındaki yoğun ve yükselen sis de dahil olmak üzere sert hava koşullarının kazanın başlıca nedeni olduğuna dair daha önceki bulguları doğruladı.

Helikopterde, kazaya yol açabilecek bir kusura rastlanmadı

Helikopterin satın alındığı tarihten itibaren bakım ve onarımlarına ilişkin tüm dokümanlar askeri ve sivil uzmanlar tarafından titizlikle incelendiği kaydedildi. Yapılan incelemede, tüm büyük onarımların ve kritik parça değişimlerinin standart yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı bildirildi. Raporda ayrıca, uçuş rotasının detaylı analizi sonucunda helikopterin önceden belirlenen rotasında ilerlediği ve uçuş sırasında rotasından sapmadığı belirtildi.

Düşen helikopterden geriye kalan motor, güç aktarma sistemleri, yakıt sistemleri ve elektronik ekipmanlar gibi parçalar ve sistemler, Savunma Bakanlığı uzmanlarınca kapsamlı bir şekilde test edildi. Kazaya yol açabilecek herhangi bir kusura rastlanmadığı dile getirildi.

Helikopterin sabatoj veya saldırı sonucu düşmediği doğrulandı

Adli tıp kurulu da helikopter kazası sonucu ölenlerin bedenleri üzerinde toksikolojik ve patolojik testler yapıldığını açıklarken, sonuçlarda herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Soruşturmada ayrıca sabotaj veya helikopterin saldırı ve savunma sistemleri, siber saldırılar veya manyetik alanlar ve lazerler tarafından hedef alınması ihtimalinin de olmadığı belirtildi.

Reisi ve beraberinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer üst düzey yetkililer, 19 Mayıs'ta helikopterlerinin Azerbaycan sınırına yakın dağlık bir bölgede düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.