Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı Raisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili detaylar açıklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının detayları, resmi soruşturma sonucunda belirlendi. Mayıs ayında meydana gelen olayda, Raisi'nin bindiği helikopter, İran'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede düştü. Kazada, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında olduğu sekiz kişi hayatını kaybetti. Soruşturma, kazanın zorlu hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koydu. Kazanın ardından İran'da üç günlük yas ilan edildi.

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazasının ayrıntıları, soruşturma sonucunda ortaya çıktı.

Mayıs ayında meydana gelen olayda, Raisi'nin bindiği helikopter, İran'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede düştü. Kazada, aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu toplam sekiz kişi hayatını kaybetti.

Resmi soruşturma, kazanın zorlu hava koşulları nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koydu. Raporda, helikopterin dağa çarptığı sırada aniden ortaya çıkan yoğun bir sisin etkili olduğu belirtildi. ABD yapımı Bell 212 helikopterinde herhangi bir sabotaj izine rastlanmadığı da vurgulandı.

Kaza, başlangıçta bir saldırı olabileceği şüphesiyle Orta Doğu'daki gerginliği artırdı. Ancak daha sonra bunun bir kaza olduğu anlaşıldı. İsrail, helikopteri düşürdüğü iddialarını reddetmişti.

Raisi'nin ölümü, İran rejimi için büyük bir darbe olarak nitelendirildi. 85 yaşındaki dini lider Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen Raisi'nin kaybı, ülke yönetiminde belirsizlik yarattı.

Olay sonrasında İran'da üç günlük yas ilan edildi. Ancak rejim karşıtı bazı İranlıların Raisi'nin ölümünü kutladığı bildirildi. Bu durum, ülkedeki siyasi gerginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı.

İran Cumhurbaşkanı Raisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili detaylar açıklandı

İran Cumhurbaşkanı Raisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili detaylar açıklandı

İran Cumhurbaşkanı Raisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili detaylar açıklandı

İran Cumhurbaşkanı Raisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili detaylar açıklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Hüseyin Emir Abdullahiyan Helikopter Orta Doğu Dünya İran İran Orta Doğu Politika Dünya Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
500

Yorumlar (1)

Murat Topcu:

Yaw he he

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne?
title