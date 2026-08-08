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Pezeşkiyan: İran teslime zorlanamaz, diyalog kararlılığımız sürecek

Pezeşkiyan: İran teslime zorlanamaz, diyalog kararlılığımız sürecek
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin haklarını korumak için diyaloğu sürdürme kararlılığını yineleyerek, Tahran'ın teslime zorlanamayacağını vurguladı. ABD ile mutabakat zaptını imzalama kararını savunan Pezeşkiyan, ABD'nin taahhütlerine uyması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde devam etme zorunluluğu olmadığını belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin haklarını korumak için diyaloğu sürdürme kararlılığını yineleyerek, Tahran'ın teslime zorlanamayacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yayımlanan bir röportajında, İran yönetiminin ABD ile müzakerelere başlama ve savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptını imzalama kararını savundu. Ülkesinin haklarını korumak adına diyalogdan yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, Tahran'ın teslime zorlanamayacağını ifade etti.

ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine uyduğu sürece İran'ın da kendi yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirtilen Pezeşkiyan, "Yükümlülüklerini yerine getirmedikleri noktada, bizim de devam etme zorunluluğumuz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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