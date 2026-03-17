İran: Topraklarımıza saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olmadan, saldırının durmasını konuşmak anlamsız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmede, İran aleyhine yapılan saldırılara karşı savunma hakkının doğal olduğunu ve saldırıların durması için güvence olmadıkça bu konunun tartışılmasının anlamsız olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını kaydederek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır. Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ABD ile İsrail saldırılarını kınamasını ve saldırganları uluslararası hukuka saygı duymaya ikna etmesini beklediklerini aktaran Pezeşkiyan, "Doğru olmayan bilgilere dayanarak ve bir ülkeyi ele geçirmek amacıyla savaş başlatmak, 21'inci yüzyılda Orta Çağ'dan kalma bir eylemdir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

