Haberler

Pezeşkiyan: Savaşı bitirmek en doğrusu

Pezeşkiyan: Savaşı bitirmek en doğrusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güçlü ve saygın bir konumda olduğunu belirterek, bu dönemde ABD ile savaşı sona erdirmenin daha doğru bir adım olacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen mutabakatı büyük başarı olarak niteleyen Pezeşkiyan, barışa açık olduklarını ancak her türlü baskı ve saldırıya karşı direneceklerini vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güçlü ve saygın bir konumda olduğunu belirterek, bu dönemde ABD ile savaşı sona erdirmenin daha doğru bir adım olacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki sorunların yalnızca dile getirilmesinin çözüm sağlamadığını vurgulayan Pezeşkiyan, meselelerin çözülmesine odaklanılması gerektiğini ifade etti. Ülkedeki görüş ayrılıklarının kişisel hırslardan kaynaklandığını belirten Pezeşkiyan, yöneticilerin adalet ve dürüstlük ilkesiyle halka hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Müzakere süreçleri ve 17 Haziran'da imzalanan mutabakata değinen Pezeşkiyan, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Mutabakatın teslimiyet içermediğini ve tüm yükümlülüklerin karşı tarafa ait olduğunu savunan Pezeşkiyan, barışa açık olduklarını ancak her türlü baskı ve saldırıya karşı da sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

İran'ın askeri ve toplumsal dayanıklılığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bugün güçlü ve saygın bir konumda olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği ve ABD'nin kuralları ihlal ederek okullarımızı, hastanelerimizi ve altyapımızı hedef aldığının bilindiği bu süreçte savaşı bitirmek en doğrusudur. İçerideki farklı görüşleri kabul etmeli, birlik olmalıyız. Birlik olursak güçlü kalırız, ayrışırsak yok oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Pezeşkiyan'dan ABD'ye aynı anda iki mesaj: Hem barış çağrısı yaptı hem tehdit etti

Pezeşkiyan'dan ABD'ye çifte mesaj: Barış çağrısıyla tehdit aynı yerde
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti