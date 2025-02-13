AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı yönündeki iddiaları yanıt verdi. Bu tür tehditlerin İran'ı korkutamayacağını belirten Pezeşkiyan, İran'ın nükleer altyapısını inşa edenlerin, bu tehdidi boşa çıkaracak bilgi ve yeteneğe sahip olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldıracağı iddialarına verdiği yanıtta, "Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti. Merkezlerin 100 tanesini vursanız bu çocuklar 1000 tane inşa eder" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde katıldığı bir programda, İran'a yönelik dış tehditlere karşı sert açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıtİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

MEYDAN OKUDU

ABD medyasının son dönemdeki iddialarına yanıt veren Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

İranlı lider, bu tür tehditlerin İran'ı asla korkutamayacağını vurgulayarak, "Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti. Merkezlerin 100 tanesini vursanız bu çocuklar 1000 tane inşa eder. Binaları vurabilirsiniz ama onu yapan zihin orada oldukça bir şey yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca İran'ın nükleer altyapısını inşa edenlerin, bu tehdidi boşa çıkaracak bilgi ve yeteneğe sahip olduklarını belirtti.

İSRAİL SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti. WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
img

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.