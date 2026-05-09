İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Temel politikamız dostane ilişkileri geliştirmektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dış politikasının temelinin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkiler olduğunu belirtti. Ayrıca, emperyalist yaklaşımların sürekliliğine dair eleştirilerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkiyan, "İran'ın temel politikası, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektir" dedi.

Küresel siyasete dair mesajlar da veren Pezeşkiyan, emperyalist yaklaşımların miadını doldurduğunu vurgulayarak, "Sömürgecilik ve sömürü politikasının geleceğin dünyasında yeri olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran kültürünün ve tarihinin temel yapıtaşlarına da değinen Pezeşkiyan, "Halkımızın kültüründe hoşgörü ne kadar köklüyse, bu toprakların tarihinde de zulme karşı mücadele o kadar parlamaktadır. Bu kimlik, İran adının yücelmesi için varlığını sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

