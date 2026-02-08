Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile yapılan görüşmeler ileriye doğru atılmış bir adım

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile yapılan görüşmeler ileriye doğru atılmış bir adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman'daki ABD ile yapılan görüşmeleri değerlendirerek, bu müzakerelerin barışçıl bir çözüm için önemli bir adım olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, diyalog ve saygının önemine vurgu yaptı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD ile yapılan görüşmeler ileriye doğru atılmış bir adım" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi ile ABD'nin Umman'daki müzakerelerini değerlendirdi. Pezeşkiyan, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü için Tahran'ın temel stratejisinin her zaman diyalog olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nda (NPT) yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...