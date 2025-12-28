Haberler

İran: ABD, İsrail ve Avrupa ile savaş halindeyiz

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya olduklarını ve bu savaşın Irak savaşından daha karmaşık olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, düşmanlarının İran'ı zayıflatmak için propaganda yaptığını ve ülkelerinin birlik ve beraberliğinin arttığını vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde yayınlanan röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça açıktı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Fakat bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiğini söyledi. Pezeşkiyan, "İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
