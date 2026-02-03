Pezeşkiyan: ABD ile müzakere için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin başlaması için Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye talimat verdiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki dost devletlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Pezeşkiyan, "Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla ulusal çıkarlar çerçevesinde adil ve hakkaniyetli bir müzakere zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim" ifadelerini kullandı.