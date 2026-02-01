Haberler

İran, Çin ve Rusya Umman Denizi'nde askeri tatbikat yapacak

İran, Çin ve Rusya Umman Denizi'nde askeri tatbikat yapacak

İran, her yıl düzenlenen 'Deniz Güvenlik Kuşağı' tatbikatını bu yıl şubat ayı ortalarında Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirecek. Tatbikata İran, Çin ve Rusya'nın deniz kuvvetleri katılacak.

İRAN'ın Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

İran basını, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan 'Deniz Güvenlik Kuşağı' adlı tatbikatının şubat ayı ortalarında Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yapılacağını duyurdu. Tatbikatın, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

