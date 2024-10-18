İran BM Daimi Temsilciliği'nden Hamas lideri Sinvar için açıklama

İRAN'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "O, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır" denildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hamas tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İran'ın BM Daimi Temsilciliği haber sonrasında yaptığı açıklamada, "ABD güçleri darmadağınık haldeki Saddam Hüseyin'i bir yeraltı çukurundan çıkardıklarında, silahlı olmasına rağmen kendisini öldürmemeleri için yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler sonunda yıkıldılar. Ancak Müslümanlar Şehit Sinvar'ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken örnek aldıklarında direniş ruhu güçlenecektir. O, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır. İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece direniş de sürecektir, çünkü ilham kaynağı olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.