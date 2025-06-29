İran BM'den İsrail ve ABD'ye Tazminat Talep Ediyor

İran BM'den İsrail ve ABD'ye Tazminat Talep Ediyor
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler'den İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan sorumlu tutulmasını ve tazminat talep etti. Arakçi, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

İRAN'ın, BM'den İsrail ve ABD'nin tazminat dahil İran'a saldırılarından sorumlu tutulmasını istediği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınmasını, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere İran'a düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutulmasını istedi. Bakan Arakçi'nin, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup gönderdiği belirtildi. Arakçi mektupta, İsrail'in 13 Haziran günü İran'a başlattığı saldırıların, BM kararnamelerinin açık ihlali olduğunu kaydetti. Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri, altyapı ve masum insanların hedef alındığını vurgulayan Arakçi, "İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınması, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere iki ülkenin bu saldırılardan sorumlu tutulması"nı talep etti.

Arakçi ayrıca uluslararası hukukun açık ihlali olan saldırıları görmezden gelmenin, BM'nin meşruiyetini ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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