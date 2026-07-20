İran: ABD'ye ait İHA ve seyir füzesi düşürüldü
İran ordusu, batı bölgelerinde hava savunma sistemleriyle ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracı ve bir seyir füzesini vurduğunu açıkladı.
İRAN ordusu, hava savunma sistemleri tarafından ABD'ye ait 'MQ-9' tipi bir insansız hava aracı ile bir seyir füzesinin düşürüldüğünü bildirdi.
İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgelerinde hava savunma sistemi tarafından 'MQ-9' tipi bir insansız hava aracı (İHA) ile ABD'ye ait bir seyir füzesinin vurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı