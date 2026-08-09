Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: ABD şartlarımızı kabul edene kadar kontrol bizde

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: ABD şartlarımızı kabul edene kadar kontrol bizde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın İran için sadece bir su yolu değil aynı zamanda çatışma alanı olduğunu belirterek, ABD'nin tüm şartlarını kabul etmesine kadar boğazı kontrol altında tutacaklarını açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülke basınına Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın İran açısından sadece bir su yolu değil, aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu bildirdi. Muhibbi, "Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijer'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada ölü sayısı 20'nin üzerine çıktı

Kaza değil katliam! Ölenlerin 17'si asker
Kayıp Nazar'ın bulunmadan önceki anlara ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp Nazar'ın Harabe Evdeki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı

Başpehlivanı, eski pehlivan akaryakıt istasyonunda darbetti
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! PSG'den Arda Güler için dev teklif

PSG'den Arda'ya çılgın teklif! İşte F.Bahçe'yi bekleyen devasa gelir