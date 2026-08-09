İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: ABD şartlarımızı kabul edene kadar kontrol bizde

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülke basınına Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın İran açısından sadece bir su yolu değil, aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu bildirdi. Muhibbi, "Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı