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İran'dan ABD'ye Sert Tepki: Savaş ve Barış Zamanını Belirlemesine İzin Vermedik, Vermeyeceğiz

İran'dan ABD'ye Sert Tepki: Savaş ve Barış Zamanını Belirlemesine İzin Vermedik, Vermeyeceğiz
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişi görüşmelerinin olumlu geçtiğini ancak boğazın hâlâ kapalı olduğunu ve bu konuda ABD'nin bir rolü olmadığını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını belirten Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bekayi, Hürmüz Boğazı konusuna da değinerek, Ummanlı heyet ile yaptıkları görüşmeyle ilgili konuştu. Tahran'da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişi düzenlemeleri konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu olduğunu aktaran Bekayi, "ABD'nin bu görüşmelerle bir ilgisi yok. Hürmüz Boğazı'ndaki durum değişmedi ve boğaz hala gemi trafiğine kapalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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