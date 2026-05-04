Haberler

İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur

İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur" dedi.

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin 'ateşkesin ihlali' olarak değerlendirileceğini bildirdi. Karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına kimsenin inanmayacağını belirten Azizi, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu