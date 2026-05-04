İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesi ateşkesin ihlali olur" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin 'ateşkesin ihlali' olarak değerlendirileceğini bildirdi. Karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına kimsenin inanmayacağını belirten Azizi, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı