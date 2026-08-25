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Rızayi: ABD somut adımlar atmalı

Rızayi: ABD somut adımlar atmalı
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşmesinde ABD'ye güvensizliğin sürdüğünü belirterek, ABD'nin mutabakat zaptındaki şartları uygulaması için somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Münir ise Pakistan'ın anlaşmanın imzalanması için çaba gösterdiğini ve sınır güvenliği konusunda önemli adımlar attığını vurguladı.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, "ABD mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalı" dedi.

İran basını, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi'nin Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile bir araya geldiğini duyurdu. Rızayi görüşmede, ABD'ye yönelik güvensizliğin sürdüğünü kaydederek, "ABD davranışını değiştirmeli ve mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ise İslamabad'da anlaşmaya varılan mutabakatın imzalanması için Pakistan'ın yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak, İran ile Pakistan arasındaki kardeşlik ve dostluğun önemine değindi. Münir, iki ülke arasındaki sınırların güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan'ın önemli çabalar yürüttüğünü de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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