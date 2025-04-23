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İran, ABD ile Teknik Görüşmeleri 26 Nisan'a Erteledi

İran, ABD ile Teknik Görüşmeleri 26 Nisan'a Erteledi
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İran, ABD ile yarın Umman'da yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin ertelendiğini duyurdu. Görüşmeler, Umman'ın önerisiyle ve iki tarafın kararına göre 26 Nisan'a alındı.

İRAN, ABD ile yarın Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin kararıyla, iki taraf arasındaki dolaylı görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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