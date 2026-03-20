İran: ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Uçak, bölgede bir askeri üste acil iniş gerçekleştirdi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da uçağın bölgedeki bir üsse acil iniş yaptığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasında operasyon yürüten ABD ordusuna ait F-35 tipi bir savaş uçağının hava savunma sistemleriyle vurulduğu ve uçağın hasar aldığı belirtildi. İran basını da uçağın vurulma anına ait olduğu öne sürülen termal kamera görüntülerini yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise olaya ilişkin açıklamasında, bir F-35 uçağının muharebe görevi sırasında isabet aldığını teyit etti. Uçağın düşmediğini ancak Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan askeri üssüne acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirten Hawkins, pilotun durumunun stabil olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı

İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Çeyrek finale kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü