Haberler

İran: ABD, Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

İran: ABD, Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Batı Asya'daki toplantılarının göstermelik olduğunu ve bölgede gerçek barış ile güvenliği sürekli hiçe saydığını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD, Batı Asya'da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya değinerek, ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların 'göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını' kaydetti. Bekayi, bu toplantıların Washington'ın Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını belirtti.

Sözcü Bekayi, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile 'kötü niyetli eylemlerinden' gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! ABD yönetimi son anda engellemiş
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

Beklenen haber geldi! İstanbullular günler sonra rahat bir nefes aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer