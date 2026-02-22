Haberler

İran, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu ve bu kararın, AB'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımasına karşılık verildiğini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin 'mütekabiliyet' ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği belirtildi.

