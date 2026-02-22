İran, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

İRAN Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin 'mütekabiliyet' ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı