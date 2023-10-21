Iraklı Salwan Momika İsrail bayrağı açarak Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

İsveç'te polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı Salwan Momika, alçak provokasyonlarına devam ediyor. Momika bu kez de meydana çıkıp İsrail bayrağı sallayarak Kuran'ı Kerim'e bastı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yaptığı alçak saldırılarla tanınan Iraklı Salwan Momika küstah provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Elinde İsrail bayrağıyla başkent Stockholm'de meydana çıkan Momika, Kuran'ı Kerim'e basarak çirkin bir saldırıya imza attı.

İSRAİL BAYRAĞI AÇTI

Kur'an-ı Kerim'e yaptığı saldırılarla hem Müslüman dünyasının hem de Türkiye'nin tepkisini çeken Irak asıllı mülteci Salwan Momika, bu sefer de Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail'in bayrağını açtı.

YİNE KUR'AN-I KERİM'E SALDIRDI

Çıktığı meydanda bir süre İsrail bayrağını sağlayan provokatör Momika, daha sonra Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı düzenledi.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK DÜZENLİ PROVOKASYONLARA İMZA ATIYOR

Momika, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'um çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti. İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.