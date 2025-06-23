Irak, Kuveyt ve Bahreyn Hava Sahalarını Kapatma Kararı Aldı

Irak, Kuveyt ve Bahreyn Hava Sahalarını Kapatma Kararı Aldı
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İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapattı. Irak'ın Basra kentindeki uluslararası havalimanı sınırlı uçuşlara açık kalırken, diğer ülkeler güvenlik nedeniyle hava sahalarını kapattı.

İRAN'ın Katar'daki ABD üssüne saldırı düzenlemesinin ardından Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapattı.

Irak'ın hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentindeki Uluslararası Basra Havalimanı hava sahası kapatılmasına rağmen gün içinde belirli aralıklarla uçuşlara açıktı.

Kuveyt hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapattığını açıkladı. Kararın, bölgesel gelişmeler ışığında en yüksek düzeyde güvenliği sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

Bahreyn de hava sahasının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Katar hava sahası ise daha önce uçuşlara kapatılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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