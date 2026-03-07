Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran'in misillemeleri devam ederken Irak'ta da sıcak saatler yaşanıyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEF ALINDI

Son olarak başkent Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde, ABD Büyükelçiliği'nin hedef alındığı ve roket, topçu ve havan topu karşıtı C-RAM hava savunma sisteminin çalıştırıldığı görüldü.

Yerel basında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ABD Büyükelçiliğinin Rus yapımı Katyuşa roketleri ile hedef aldığını bildirildi. Irak resmi makamlarından ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com