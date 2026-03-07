Haberler

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri yükseldi. ABD Büyükelçiliği Rus yapımı Katyuşa roketleriyle hedef alınırken, saldırı sırasında büyükelçilikteki C-RAM hava savunma sistemi devreye girdi.

  • ABD Büyükelçiliği Bağdat'ta roketlerle hedef alındı.
  • ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 926 kişi hayatını kaybetti.
  • İran, ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılara karşı İran'in misillemeleri devam ederken Irak'ta da sıcak saatler yaşanıyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEF ALINDI

Son olarak başkent Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde, ABD Büyükelçiliği'nin hedef alındığı ve roket, topçu ve havan topu karşıtı C-RAM hava savunma sisteminin çalıştırıldığı görüldü.

Yerel basında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ABD Büyükelçiliğinin Rus yapımı Katyuşa roketleri ile hedef aldığını bildirildi. Irak resmi makamlarından ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor

Trump, kendisini en çok zorlayacak yere gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Eski rapçi Balen, Nepal'de başbakanlığa yürüyor

Asya ülkesi artık eski bir rapçiye emanet! Seçimlerde ezici üstünlük
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak