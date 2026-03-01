Irak hükümeti, Hamaney'in ölümünün ardından 3 günlük milli yas ilan etti
Irak hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti.
IRAK hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Irak hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu yaşamını yitirmesi sebebiyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı