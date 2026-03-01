Haberler

Irak hükümeti, Hamaney'in ölümünün ardından 3 günlük milli yas ilan etti

Irak hükümeti, Hamaney'in ölümünün ardından 3 günlük milli yas ilan etti
Güncelleme:
Irak hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti.

