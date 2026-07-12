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Irak Başbakanı Ali El-Zaidi, Washington'a Gidiyor: Petrol ve Doğal Gaz Anlaşmaları Bekleniyor

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Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, yarın resmi temaslar için Washington'u ziyaret edecek. Ziyarette petrol ve doğal gaz mutabakatlarının imzalanması bekleniyor.

(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret edeceği bildirildi. Ziyarette, çeşitli petrol ve doğal gaz mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği açıklandı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, düzenlediği basın toplantısında, Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın resmi heyet eşliğinde Washington'u ziyaret edeceğini bildirdi. El-Abudi, ziyaretin resmi davet üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.

El-Abudi, ziyaret kapsamında petrol ve doğal gaz sektöründe çeşitli mutabakatların imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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