Irak Başbakanı Ali El-Zaidi, Washington'a Gidiyor: Petrol ve Doğal Gaz Anlaşmaları Bekleniyor
Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, yarın resmi temaslar için Washington'u ziyaret edecek. Ziyarette petrol ve doğal gaz mutabakatlarının imzalanması bekleniyor.
(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret edeceği bildirildi. Ziyarette, çeşitli petrol ve doğal gaz mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği açıklandı.
Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, düzenlediği basın toplantısında, Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın resmi heyet eşliğinde Washington'u ziyaret edeceğini bildirdi. El-Abudi, ziyaretin resmi davet üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.
El-Abudi, ziyaret kapsamında petrol ve doğal gaz sektöründe çeşitli mutabakatların imzalanmasının beklendiğini ifade etti.