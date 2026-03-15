Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlamalar meydana geldi.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi. Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü, sık sık insansız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştiriliyor.

İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV dron ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti. Irak makamlarından söz konusu patlama sesleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAŞDİ ŞABİ KARARGAHI VURULDU

Ayrıca ABD ordusu, Irak'ta İran'ı destekleyen Haşdi Şabi milislerinin karargâhına saldırı düzenledi. Saldırı sonrası karargâhtan dumanların yükseldiği görüldü.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ketaib Hizbullah komutanlarından Ebu Ali el-Amiri'nin başkent Bağdat'ta evine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Iraklı Şii milis güç Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Amiri'nin yanı sıra grubun bazı üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.

"Ölenlerin kanının boşa gitmeyeceği ve bunun gelecekte büyük bir öfkeye dönüşeceğini" ifade eden Hazali, saldırıyı "haince" diye nitelendirdi. Bağdat'ın Arasat semtinde gece saatlerinde bir eve hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan evin Ketaib Hizbullah komutanlarından Amiri'nin evi olduğu iddia edilmişti.

Saldırı sonrası evin çevresi Haşdi Şabi istihbarat güçlerinin yanı sıra Irak polisi ve ordu güçlerince sarılmış, evde saldırıya uğrayanlar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ketaib Hizbullah, ölen 3 üyesi için Bağdat'ta cenaze merasimi düzenlemişti.

Kaynak: Haberler.com